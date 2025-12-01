El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Pozoblanco se prepara para un día con un tiempo predominantemente cubierto, aunque se espera que las nubes den paso a momentos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un ambiente gris y poco acogedor. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipa que las nubes se disipen, permitiendo que el sol brille en intervalos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas en Pozoblanco hoy serán frescas, comenzando en torno a los 9 grados centígrados a media mañana y descendiendo gradualmente a 5 grados por la tarde. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, alcanzando valores de hasta 3 grados en las horas más frías del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente si planean estar al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en el día de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Este aspecto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco.

El viento también será un factor a considerar. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al salir.

El amanecer se producirá a las 08:16, brindando a los habitantes de Pozoblanco la oportunidad de disfrutar de la luz del día desde temprano. El ocaso, por su parte, se espera para las 17:59, lo que significa que las horas de luz serán limitadas, un recordatorio de que el invierno se acerca y los días se acortan.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se caracteriza por un cielo cubierto que dará paso a momentos de sol, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones. Con un viento moderado del noreste, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.