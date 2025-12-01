El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados , alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. Esta tendencia de temperaturas suaves es ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 15 grados por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Este viento ligero será un complemento perfecto para la jornada, aportando frescura sin resultar incómodo. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El amanecer se producirá a las 08:17 y el ocaso será a las 18:03, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para aprovechar el día. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.