El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Palma del Río se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo esté muy nuboso en las primeras horas de la mañana, con una transición a un estado poco nuboso hacia la tarde. Esto permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque la nubosidad seguirá siendo predominante.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 10 grados a media mañana, pero se espera que baje a 8 grados por la tarde. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 9 grados durante la noche, lo que sugiere que será un día fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 87% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a 84% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para hoy, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de un día seco, ideal para realizar actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Esta brisa puede aportar un ligero alivio a las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente de manera significativa.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 08:16, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque será enmarcado por un cielo nublado, puede ser un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, promete ser tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.