El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta el atardecer, que se espera para las 18:06. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando su pico en torno a las 12:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 23 km/h en momentos puntuales. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la normalidad del día.

No se esperan precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que tienen compromisos al aire libre, como mercados, ferias o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada tranquila y agradable, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.