El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes podrán disfrutar de un ambiente claro, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol está programada para las 08:17, marcando el inicio de un día que se prevé sin nubes que interrumpan la luz solar.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en un rango moderado, comenzando en torno a los 12 grados centígrados a media mañana y descendiendo ligeramente a 11 grados por la tarde. Este clima templado es perfecto para paseos y actividades familiares, ya que no se esperan precipitaciones en todo el día. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando hasta un 83% en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al inicio del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Aunque no se prevén ráfagas fuertes, el viento podría ser un factor refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Esto hará que el tiempo sea aún más agradable para aquellos que decidan salir a disfrutar del entorno.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, lo que permitirá que los residentes continúen disfrutando de actividades al aire libre hasta el ocaso, que se producirá a las 18:06. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia convierte este día en una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas suaves, un cielo despejado y sin riesgo de precipitaciones. Es un momento propicio para salir, socializar y aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.