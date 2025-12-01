El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 10 grados, mientras que durante la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para paseos y encuentros familiares.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 78% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura sin ser demasiado incómodo. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:03, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, creando un ambiente fresco y agradable para la noche. Los habitantes de Osuna podrán disfrutar de una velada tranquila, ideal para paseos nocturnos o reuniones familiares al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.