El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Osuna indica un día mayormente tranquilo en términos de condiciones climáticas. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso durante las primeras horas, con una transición hacia un estado más cubierto conforme avance el día. Las nubes comenzarán a dominar el cielo a partir de la tarde, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 10 y 11 grados . Este clima templado es característico de la temporada, y aunque no se prevén cambios drásticos en la temperatura, es recomendable que los habitantes de Osuna se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 82% al 86% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta para evitar incomodidades. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h, aumentando ligeramente en algunas rachas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que es recomendable protegerse del viento, especialmente si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 18:03, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá cubierto. La salida del sol mañana será a las 08:14, lo que permitirá que la luz del día regrese para iluminar un nuevo día en Osuna.

En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una jornada fresca y mayormente nublada, sin riesgo de lluvias, ideal para actividades al aire libre siempre que se tomen precauciones ante el frío y el viento. La comunidad puede disfrutar de un día tranquilo, con la certeza de que las condiciones climáticas no interferirán en sus planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.