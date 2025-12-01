El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, despejado. La transición de un estado a otro permitirá que los rayos del sol se filtren, aunque la mayor parte del día se mantendrá con una cobertura nubosa moderada.

Las temperaturas en Morón de la Frontera oscilarán entre los 9 y 11 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, mientras que las horas de la tarde y la noche traerán un ligero descenso, alcanzando los 9 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tardías.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta, con valores que rondarán entre el 87% y el 92%. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Durante las horas de la tarde, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en un rango que podría ser notable para quienes estén al aire libre.

El orto se producirá a las 08:15, marcando el inicio de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables en comparación con las noches más frías. El ocaso, por su parte, se dará a las 18:05, cerrando un día que, a pesar de la nubosidad, permitirá disfrutar de la belleza del atardecer en Morón de la Frontera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.