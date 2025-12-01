El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas particularidades que los habitantes deben tener en cuenta. Desde primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista del cielo, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación en las carreteras. Este fenómeno se mantendrá durante gran parte de la jornada, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo que, aunque inicialmente cubierto, mostrará una tendencia a despejarse hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando temperaturas más agradables en horas de la tarde. La máxima prevista se situará en torno a los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se eviten las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán el 62% al 98% a lo largo del día. Esto puede contribuir a una sensación de frío mayor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, haciendo que la tarde sea más placentera.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 12 km/h. La dirección del viento variará, predominando del noreste y sureste, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Este viento, aunque no será intenso, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden disfrutar de un día seco, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de salir o realizar actividades en el exterior.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por niebla matutina, temperaturas frescas que mejorarán hacia la tarde, alta humedad y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones al desplazarse por la niebla y que aproveche las horas más cálidas del día para disfrutar del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.