El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan principalmente por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que estas condiciones de visibilidad reducida persistan, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. La bruma se manifestará en los periodos 19, 20 y 21, mientras que la niebla se hará más notoria en los periodos 22 y 23.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 8 y 9 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las últimas horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La sensación térmica se verá afectada por el viento, que soplará desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en los periodos más activos. Esto provocará que la temperatura percibida sea de 5 a 7 grados , lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto por bruma y niebla, no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar los planes de los montillanos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al conducir, dado que la visibilidad puede verse comprometida por la niebla.

El amanecer se producirá a las 08:13, y el ocaso será a las 18:00, lo que implica que las horas de luz serán limitadas, acentuando la sensación de frío durante la tarde y la noche. Los habitantes de Montilla deben prepararse para un día en el que las condiciones climáticas invitan a permanecer en interiores, disfrutando de actividades acogedoras y cálidas.

En resumen, el día de hoy en Montilla se presentará con bruma y niebla, temperaturas frescas y sin precipitaciones. Es un momento ideal para disfrutar de la calidez del hogar y estar atentos a las condiciones de visibilidad si se requiere salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.