El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se prevé que aparezcan algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas es característico de la transición hacia el invierno, pero se mantendrá dentro de niveles cómodos para actividades al aire libre. La sensación térmica será moderada, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la baja probabilidad de lluvias, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa se situará en torno al 80% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que el sol calienta el ambiente. Esto puede generar una sensación de frescura al inicio del día, pero se espera que la humedad baje a niveles más confortables hacia la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para actividades al aire libre, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los ciudadanos. La dirección del viento también favorecerá la dispersión de cualquier posible contaminación, manteniendo el aire fresco y limpio.

El orto se producirá a las 08:22, brindando un hermoso amanecer que los habitantes de Moguer podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:10, lo que permitirá que los atardeceres sean igualmente espectaculares, con la posibilidad de observar tonalidades cálidas en el cielo al caer la tarde.

En resumen, el día de hoy en Moguer se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios bruscos en el tiempo hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.