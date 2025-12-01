El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento en la sensación térmica.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 12 grados . Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor del mediodía, alcanzando los 12 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas descenderán a 11 grados. Este rango térmico es característico de la transición hacia el invierno, pero hoy se sentirá relativamente templado gracias a la ausencia de precipitaciones y la presencia del sol.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 81% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que la sensación térmica sea más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 9 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h en las horas más activas. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y apacible.
No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
El orto se producirá a las 08:21, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso se anticipa para las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en esta encantadora localidad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.
