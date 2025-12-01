El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados , y se espera que alcancen un máximo de 12 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será gradual, ofreciendo un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles del 97% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor más intenso. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto es típico para esta época del año, donde las noches son frías y los días, aunque soleados, mantienen un ambiente húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad moderada de entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el sol se eleva, el viento se sentirá más fresco, pero no debería ser un inconveniente para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Martos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. Este tipo de clima es perfecto para disfrutar de un paseo por el campo o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, Martos disfrutará de un día fresco y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados , alta humedad y un viento ligero del este. La ausencia de precipitaciones garantiza que los planes no se verán alterados, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.