El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes que no afectará la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 7 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 6 grados hacia la tarde.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, alcanzando los 5 grados en las horas centrales del día y bajando a 3 grados por la tarde. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que se espera que sople desde el noreste. A lo largo del día, la velocidad del viento oscilará entre los 8 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más ventosas. Por lo tanto, es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre o para los agricultores que dependen de condiciones secas para sus actividades.

La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes densas y la falta de precipitaciones. Esto permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido, ideal para actividades como senderismo o paseos por la naturaleza. La salida del sol se producirá a las 08:11, y el ocaso se espera para las 17:58, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar el día.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas que invitan a salir, aunque es aconsejable llevar una chaqueta ligera debido a la sensación térmica más baja. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del final de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.