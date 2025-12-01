El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 91%. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 84% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 6 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 17 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, ideal para quienes disfrutan de paseos al aire libre. A pesar de la brisa, no se anticipan condiciones adversas, ya que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte.

En cuanto al estado del cielo, se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el anochecer. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas invernales se instalen por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.