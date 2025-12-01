El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso en las primeras horas, con algunas nubes que irán aumentando a medida que avance el día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor máximo que alcanzará los 11 grados durante la tarde. Las mínimas se registrarán en torno a los 10 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Este rango térmico sugiere que será un día templado, ideal para abrigarse ligeramente, pero sin necesidad de ropa excesivamente pesada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, oscilando entre el 83% y el 87%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Marchena se preparen para un ambiente algo húmedo, aunque sin llegar a ser incómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 10 y 15 km/h. Este viento será moderado, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más abiertas. Durante la tarde, la racha máxima podría alcanzar los 17 km/h, lo que podría ser notable en espacios expuestos.

El orto se producirá a las 08:15, brindando luz natural a los marcheneros para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:04, marcando el final de una jornada que, aunque fresca, se prevé tranquila y sin sobresaltos meteorológicos.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera humedad que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.