El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde primera hora de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. No se esperan rachas fuertes, por lo que no habrá inconvenientes para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros con amigos. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin ningún tipo de obstrucción.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y el ocaso se producirá a las 18:07, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar sin nubes que la obstruyan. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.