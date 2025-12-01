El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. A lo largo de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un sol radiante, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 10 grados por la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando el 89% en las primeras horas del día y bajando a un 87% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 18 km/h. Estas condiciones pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la mañana, pero se espera que disminuyan ligeramente a medida que avance el día.

No se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el parque. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes disfrutan de actividades deportivas o simplemente de un día en la naturaleza.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar del entorno, ya sea paseando por las calles del municipio o aprovechando los espacios verdes. Recuerde abrigarse un poco, especialmente por la mañana y al caer la tarde, y aproveche la oportunidad de disfrutar de un día sin lluvias en esta hermosa localidad sevillana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.