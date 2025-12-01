El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo notablemente despejado, lo que promete un día agradable para los residentes y visitantes de la localidad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Este estado de cielo despejado se mantendrá a lo largo del día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La temperatura más alta se registrará durante las horas centrales del día, alcanzando los 11 grados, mientras que por la tarde, se prevé que descienda a 10 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por prendas ligeras pero que ofrezcan abrigo, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se anticipa que se mantenga en niveles altos, con un promedio del 85% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y, si se va a estar al aire libre, buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

Por otro lado, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se desee realizar al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo y la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.