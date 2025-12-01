El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas frescas. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con un cielo despejado que se prolongará hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Esta variación térmica es típica de la temporada, y se recomienda a los lucentinos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta en la mañana, alcanzando un 91% a primera hora, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 63% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas frescas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 18:00 horas.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.