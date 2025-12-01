El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Lucena se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que el cielo continúe con esta tendencia, aunque se prevé que hacia la noche se produzcan algunas mejoras, permitiendo que el cielo se despeje en ciertos momentos. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor de 9 grados centígrados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 8 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 86% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo, aunque todavía fresco.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy. Los registros indican que no habrá acumulación de agua, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo. Esta ausencia de precipitaciones se complementa con un viento suave que soplará desde el sureste a una velocidad de 2 km/h en las primeras horas, aumentando a 3 km/h hacia la tarde. Sin embargo, se espera que el viento sea más notable en las horas centrales del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h desde el noreste, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas frescas.

A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos poco nubosos hacia la tarde y despejados en la noche. Esto permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:00 horas, ideal para paseos y actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas podría hacer que la noche sea propicia para disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento suave contribuirán a una sensación de frío, pero las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche, ofreciendo momentos ideales para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.