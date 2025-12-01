El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 62% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La brisa será suave, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipa que afecten significativamente la claridad del cielo.

La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas del día, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua. Esto es algo habitual en esta época del año, pero no debería interferir con las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, actividades deportivas o simplemente relajarse en el parque. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que la jornada sea placentera, permitiendo a los residentes aprovechar al máximo el inicio del mes de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.