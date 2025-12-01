El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Lora del Río se prepara para un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 10 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, llegando a los 9 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 81% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 8 km/h, aumentando a 11 km/h en las horas posteriores. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, es recomendable buscar refugio en lugares resguardados si se siente el viento en contra.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean realizar actividades recreativas o deportivas.

El amanecer se producirá a las 08:17, ofreciendo un hermoso espectáculo matutino, mientras que el ocaso se espera para las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y despejado. En resumen, Lora del Río disfrutará de un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas y la brisa del noreste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.