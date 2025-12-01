El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , siendo la mañana más fresca con mínimas de 5 grados y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 79% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, pero con una ligera disminución en su intensidad hacia la tarde.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar del día. Este clima seco y despejado es ideal para realizar actividades al aire libre, como caminatas o paseos en bicicleta.

El amanecer se producirá a las 08:11, y el ocaso será a las 17:55, lo que proporciona un tiempo de luz solar adecuado para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades diarias. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Linares.

En resumen, el tiempo de hoy en Linares se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Asegúrate de aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones son propicias para actividades recreativas y para disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.