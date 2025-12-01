Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Linares, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la jornada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de la luz solar, especialmente en las horas centrales del día. Las nubes serán escasas, con un ligero aumento hacia la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor constante de 8 grados a lo largo del día. Esta temperatura es típica para la temporada, y se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85% al final del día, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la humedad, se prevé que fluctúe entre el 90% en las primeras horas y el 83% hacia la tarde, lo que indica que el ambiente será algo húmedo, pero no se anticipan precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos o tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y agradable.

El viento también jugará un papel en las condiciones del día. Se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 5 a 9 km/h, aumentando ligeramente hacia la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

En resumen, Linares disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con cielos poco nubosos y temperaturas estables, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día sin preocuparse por la lluvia. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y disfrutar de la belleza del paisaje otoñal que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  3. Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
  4. Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
  5. La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal
  6. El Colegio de la Abogacía de Córdoba rinde homenaje a sus colegiados más veteranos
  7. Atropello mortal en una carretera de Montoro: la víctima queda atrapada bajo el turismo
  8. Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación

Fomeyem cumplirá ciclo lesionado: la 'picaresca' en la amarilla del camerunés ante el Cádiz

Fomeyem cumplirá ciclo lesionado: la 'picaresca' en la amarilla del camerunés ante el Cádiz

El Ayuntamiento de Montilla destina 535.000 euros a la reforma del pabellón

El Ayuntamiento de Montilla destina 535.000 euros a la reforma del pabellón

Un aniversario para recordar: la arquitectura universal del lucentino Hurtado Izquierdo

Un aniversario para recordar: la arquitectura universal del lucentino Hurtado Izquierdo

Córdoba gana 4.013 autónomos gracias al campo y a las actividades técnicas

Córdoba gana 4.013 autónomos gracias al campo y a las actividades técnicas

José Moreno, Asociación Belenista de Córdoba: «Cada vez más gente joven está interesada en los belenes»

José Moreno, Asociación Belenista de Córdoba: «Cada vez más gente joven está interesada en los belenes»

Navidad 2025 en Córdoba: luces, belenes, dulces conventuales, conciertos y atracciones del 1 al 8 de diciembre

Navidad 2025 en Córdoba: luces, belenes, dulces conventuales, conciertos y atracciones del 1 al 8 de diciembre

Arantza Pérez, vicedecana del Colegio de Montes: «Los pueblos con olivares tienen una faja de protección contra incendios»

Arantza Pérez, vicedecana del Colegio de Montes: «Los pueblos con olivares tienen una faja de protección contra incendios»

La DGT sustituye los triángulos por la baliza V16 conectada: modelos homologados y características para evitar estafas

La DGT sustituye los triángulos por la baliza V16 conectada: modelos homologados y características para evitar estafas
Tracking Pixel Contents