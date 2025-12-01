El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Linares, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la jornada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de la luz solar, especialmente en las horas centrales del día. Las nubes serán escasas, con un ligero aumento hacia la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor constante de 8 grados a lo largo del día. Esta temperatura es típica para la temporada, y se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85% al final del día, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la humedad, se prevé que fluctúe entre el 90% en las primeras horas y el 83% hacia la tarde, lo que indica que el ambiente será algo húmedo, pero no se anticipan precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos o tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y agradable.

El viento también jugará un papel en las condiciones del día. Se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 5 a 9 km/h, aumentando ligeramente hacia la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

En resumen, Linares disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con cielos poco nubosos y temperaturas estables, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día sin preocuparse por la lluvia. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y disfrutar de la belleza del paisaje otoñal que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.