El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante la noche, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que favorecerá la entrada de luz solar.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 9 grados a primera hora, y subiendo gradualmente hasta los 12 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será bien recibido, ya que la sensación térmica se verá favorecida por la ausencia de precipitaciones, que se mantendrán en cero a lo largo del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con niveles que rondarán entre el 85% por la mañana y bajando a un 75% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la disminución de la humedad permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más apacible.

No se prevén lluvias ni tormentas, lo que permitirá a los habitantes de Lepe disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 08:23 y se pondrá a las 18:11, brindando un día con una duración de luz solar considerable.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre y actividades en familia, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.