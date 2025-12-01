El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, alcanzando los 12 grados durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 11 grados. Este descenso es normal para la época del año, pero no se anticipan cambios bruscos que puedan afectar el bienestar de los habitantes.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 78% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas meteorológicas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Estas ráfagas pueden ser más notorias en las zonas abiertas, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar incómodas. La dirección del viento contribuirá a mantener el ambiente fresco, lo que puede ser un alivio para aquellos que prefieren temperaturas más templadas.

La salida del sol se producirá a las 08:23, brindando un inicio luminoso al día, mientras que el ocaso se espera para las 18:11, lo que permitirá disfrutar de una jornada prolongada de luz natural. Este horario es característico de la temporada invernal, donde los días son más cortos, pero la claridad del cielo despejado compensará la reducción de horas de luz.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de sol y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los leperos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.