El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura mínima de 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo a un 64% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable, propicio para actividades al exterior.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que rondarán entre los 6 y 12 km/h. Esta brisa ligera será un complemento refrescante para las temperaturas más cálidas de la tarde, haciendo que el tiempo sea aún más placentero para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Lebrija pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:08, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol, ideal para disfrutar de un atardecer en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de estos factores climáticos promete un día placentero para todos los lebrijanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.