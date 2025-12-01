El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados , comenzando en la mañana con valores más frescos de alrededor de 11 grados. Esta ligera variación en la temperatura es típica de la transición hacia el invierno, pero hoy se sentirá un poco más cálido gracias a la ausencia de precipitaciones y la presencia del sol. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 11 grados, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente al caer la noche. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, con dirección predominante del noreste. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, y es recomendable tenerlo en cuenta si se planea pasar tiempo al exterior. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día.

No se prevén lluvias para hoy, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar el sol y la naturaleza, así que no olvides salir y disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.