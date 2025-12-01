El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 67% y el 82%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya ligeramente hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que rondarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan un poco más agradables durante el día, aunque por la noche se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 9 grados.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día despejado y sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 17:56, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta si se planea estar fuera.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta favorable, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la ciudad o realizar alguna actividad deportiva. La combinación de un cielo claro y un viento suave hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.