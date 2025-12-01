El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo predominantemente nuboso. A lo largo de la jornada, las nubes cubrirán el cielo, con un estado que variará entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 80% y el 84%. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es aconsejable tener en cuenta la frescura del ambiente.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica del día. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h en su punto máximo. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, siendo más fuerte en las primeras horas y disminuyendo hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en zonas abiertas.

El amanecer se producirá a las 08:10, brindando una luz suave que irá aumentando a medida que avanza la mañana. Por otro lado, el ocaso se anticipa para las 17:56, marcando un día relativamente corto, típico de esta época del año. La combinación de la nubosidad y la falta de precipitaciones permitirá que la luz del sol se filtre en algunos momentos, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una ausencia total de lluvias. Los habitantes deben prepararse para un día fresco y húmedo, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.