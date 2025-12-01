El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura en la mañana se situará en torno a los 12 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes de la ciudad.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados durante las horas centrales. Este clima templado es característico de la región en esta época del año, y aunque las temperaturas no son excesivamente altas, la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a una sensación térmica agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, oscilando entre el 78% y el 80% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas debería compensar esta sensación, permitiendo disfrutar de un día placentero.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 12 y 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una ligera brisa que refrescará el ambiente, especialmente en las zonas costeras. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta brisa, especialmente si se encuentran en lugares abiertos.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que las condiciones del suelo se mantengan secas, favoreciendo el tránsito y las actividades en la ciudad.

En resumen, Huelva disfrutará de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para salir, disfrutar del sol y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los meses más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.