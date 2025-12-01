El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente despejado a lo largo de la jornada. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los que se aventuren a salir. A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales y bajando a 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 84% por la mañana y aumentando hasta un 87% al final del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 17 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sople a 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando los 11 km/h por la tarde. Esto permitirá que la jornada se desarrolle con tranquilidad, sin interrupciones por condiciones climáticas adversas.

El cielo, aunque comenzará muy nuboso en las primeras horas, se despejará rápidamente, permitiendo que el sol brille con fuerza. La salida del sol está programada para las 08:17, y el ocaso se producirá a las 18:06, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. Este cambio en la duración de la luz solar también puede influir en la temperatura, que tiende a bajar más rápidamente al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.