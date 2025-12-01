El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 12 grados por la tarde, lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frías.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 95% en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que esta cifra descienda, situándose en torno al 82% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas de la mañana. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente, predominando del este, lo que podría aportar un leve aumento en la temperatura percibida.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atentos a la posible formación de niebla en las primeras horas, dado que el tiempo ha estado marcado por episodios de niebla en días anteriores.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Écija. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los ecijanos podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.