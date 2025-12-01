El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo variado que invita a estar preparado para diferentes condiciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una transición hacia un estado cubierto a medida que avanza la jornada. Esta variabilidad en el estado del cielo sugiere que es recomendable llevar un abrigo ligero, ya que las temperaturas se mantendrán frescas.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 9 y 10 grados . La máxima se alcanzará durante las horas centrales del día, mientras que las mínimas se registrarán en la mañana y al caer la tarde. Este rango térmico, aunque no extremo, puede resultar algo incómodo para quienes no estén acostumbrados al frío, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 88% al 92% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no habrá necesidad de paraguas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, el viento puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas del día.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y alta humedad. Sin lluvias a la vista, los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y el viento. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.