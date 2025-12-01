El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que la temperatura baje a 10 grados. La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y agradable por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, los cielos seguirán despejados, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco, será soleado y agradable. En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.