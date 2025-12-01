El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Coria del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo cubierto en las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 12 grados a primera hora de la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales de la tarde. Por la noche, las temperaturas seguirán bajando, lo que sugiere que será un final de jornada fresco, ideal para abrigarse.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 88% durante la mayor parte del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para mantenerse cómodos. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Coria del Río. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Este es un buen día para pasear por el parque o disfrutar de un café en una terraza, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 26 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las ráfagas de viento, que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante el descenso de las temperaturas por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.