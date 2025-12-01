El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y 6°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 16°C hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, lo que sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día fresco pero cómodo.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 65% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ocaso tranquilo a las 18:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, haciendo de este un día propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4°C en las primeras horas del día siguiente. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.