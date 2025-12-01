El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes que podrían cubrir el cielo en ciertos momentos. Durante la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, pero a medida que avance el día, las nubes darán paso a un ambiente más despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor promedio de 9 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 8 grados en las horas más frías. Es recomendable que los cordobeses se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en la mañana, alcanzando el 99%, lo que podría generar una sensación de frescura más intensa. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, con un 90% hacia la tarde. Esto puede hacer que el aire se sienta un poco más pesado, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 8 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del frío, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento del este es característico de la región y puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar salidas sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente despejado con temperaturas frescas, alta humedad y vientos suaves del este. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura y la necesidad de abrigarse en las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.