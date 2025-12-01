El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al amanecer, la sensación térmica mejorará a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas suaves y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie a direcciones del noreste, con velocidades que rondarán los 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 18:07, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, ideal para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de sol y confort. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables que nos ofrece este inicio de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.