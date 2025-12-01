El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Castilleja de la Cuesta se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas, donde la nubosidad y la temperatura jugarán un papel importante. Según las previsiones, el cielo estará muy nuboso durante la primera parte del día, con un estado de "muy nuboso" que se espera para el periodo de las 19:00 horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se anticipa que el cielo se despeje, especialmente en las horas posteriores, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

En cuanto a la temperatura, se prevé que las máximas alcancen los 11 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 10 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad vestirse adecuadamente para el tiempo. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se sitúa en niveles altos, alcanzando el 92% en las primeras horas del día y descendiendo a un 87% hacia el final de la jornada.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. La ausencia de precipitaciones se complementa con un viento moderado que soplará desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las primeras horas y disminuyendo a 7 km/h hacia la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán en las primeras horas de la tarde, pero a medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:07, se espera que el cielo se aclare, ofreciendo una vista más despejada para disfrutar del atardecer. La salida del sol, que ocurrirá a las 08:18, marcará el inicio de un día que, aunque fresco y algo nublado al principio, promete momentos agradables y soleados.

En resumen, Castilleja de la Cuesta vivirá un día caracterizado por temperaturas frescas, alta humedad y un cielo que pasará de muy nuboso a despejado. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.