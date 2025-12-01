El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 12 grados , siendo la más alta esperada alrededor del mediodía.

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para abrigarse un poco si se planea salir.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 78% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para mantenerse cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas frescas, alta humedad y un viento moderado del norte. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco debido a las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.