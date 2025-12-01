El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados hacia las 10:00 horas, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, comenzando en un 89% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 77% hacia las 11:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la sensación térmica será más agradable, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 16 grados entre las 15:00 y 16:00 horas.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h, predominando de dirección este. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 11:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

A lo largo del día, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Carmona pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la ciudad.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche tranquila.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.