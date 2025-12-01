El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca en su mayoría despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al exterior, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La temperatura más alta se registrará durante las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se sentirá un ligero descenso. Es recomendable que los habitantes de Carmona se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor más intensa, especialmente en las primeras horas del día y al anochecer. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y, si se planea realizar actividades al aire libre, considerar el uso de ropa adecuada que permita una buena transpiración.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 17 km/h. Durante las horas más activas del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas frescas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas frescas. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento suave desde el noreste complementan un día que promete ser placentero. Los ciudadanos deben estar preparados para las variaciones de temperatura y la alta humedad, pero en general, se prevé un día agradable para disfrutar de la belleza de esta localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.