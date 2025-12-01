El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 8 grados, alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 84% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Camas disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada, con temperaturas que caerán a 10 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el sol y la calidez de la tarde, mientras se mantiene abrigado ante el descenso de temperatura que se espera al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.