El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo variado que podría influir en las actividades diarias de los habitantes. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso, lo que podría generar una atmósfera algo sombría en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé que el cielo se despeje, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de un ambiente más luminoso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 10 y 11 grados . Este clima templado es característico de la temporada, y aunque no se anticipan precipitaciones, la sensación de frío podría acentuarse debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 88% al 91% a lo largo del día. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades por el frío.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán en intensidad. Durante la mañana, el viento soplará desde el noreste a una velocidad de 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. A medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando los 9 km/h por la tarde. Esto podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren al aire libre, aunque es importante estar atentos a las ráfagas que podrían ser más intensas en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja llevar una chaqueta ligera.

En resumen, el día en Camas se presentará con un cielo que pasará de muy nuboso a despejado, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se anticipan lluvias, la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente. Con estas condiciones, los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día variado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.