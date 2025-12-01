El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 15 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección, predominando del oeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La puesta de sol se producirá a las 17:59, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.