El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Cabra, se espera un tiempo caracterizado por una mezcla de condiciones que variarán a lo largo del día. Desde la mañana, la atmósfera se presentará con bruma, lo que podría limitar la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso que podría cubrir gran parte del horizonte.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . En particular, se prevé que la temperatura alcance los 9 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 8 grados por la tarde y la noche. Esta variación térmica es típica para esta época del año, donde las noches son más frías y los días, aunque frescos, pueden resultar agradables.

La sensación térmica será un factor a tener en cuenta, ya que se estima que se sentirá más fría de lo que realmente indica el termómetro. En las horas centrales del día, la sensación térmica podría bajar hasta los 5 grados, especialmente en las horas de mayor nubosidad. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades por el frío.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo. Sin embargo, la bruma y la nubosidad podrían hacer que el día se sienta más gris y menos luminoso.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h y 17 km/h a medida que avanza el día. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 31 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En resumen, el día en Cabra se presentará con un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. La combinación de bruma y viento del noreste contribuirá a un ambiente típico de finales de noviembre, donde es recomendable abrigarse bien para disfrutar de las actividades diarias.

