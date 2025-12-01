El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche. La humedad relativa comenzará alta, rondando el 90% en la mañana, pero disminuirá gradualmente, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 55% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se calmará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y apacible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Las Cabezas de San Juan. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el bienestar y la comodidad de todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.