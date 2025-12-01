El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la zona, lo que significa que los habitantes pueden salir sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 12 grados . La temperatura más alta se alcanzará en las horas centrales de la jornada, mientras que por la tarde se espera un ligero descenso. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las mañanas y las noches pueden ser frescas, especialmente con la llegada del invierno.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo más fresco, especialmente para aquellos que son sensibles a estas condiciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h. Durante el día, las rachas de viento pueden ser más intensas, llegando a los 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

La salida del sol está programada para las 08:17, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 18:07, brindando una hermosa puesta de sol que los residentes podrán apreciar al final del día. Este fenómeno natural, junto con el cielo despejado, promete un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de las actividades que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.